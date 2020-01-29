武汉肺炎疫情升 外籍人士纷纷撤离中国

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（法新社香港29日电） 中国湖北省武汉市爆发的2019新型冠状病毒（2019-nCoV）肺炎确诊病例直逼6000起，夺132命，蔓延超过15国，促使当地外籍人士出逃。

以下为法新社汇整各国撤侨情况：

●亚太地区

日本 ━ 日本政府专机今天将200名左右日籍公民带离武汉、返回东京。有关单位说，当地粗略有约650名日侨表示希望撤离。

澳洲 ━ 澳洲外交部表示正研拟计画将所有侨民带回澳洲，其中许多有双重国籍。官员说已接获约400通受困中国的澳洲公民来电想登记撤离。

印度 ━ 新德里当局据报将向北京当局提出撤侨许可，一架波音747已在孟买待命，准备接回250多名侨胞。

印尼 ━ 雅加达表示中国境内有逾230名印尼侨民，其中约100人在武汉。截至今天为止，当局还没有敲定撤侨方案。

菲律宾 ━ 约有150名菲侨受困武汉，另有150人在湖北其他地区，外交部正在讨论可能撤侨方案，但还未拍板定案。

斯里兰卡 ━ 中国境内有约860名斯里兰卡学生，其中32人在武汉，可伦坡当局正在安排让全数返国。

南韩 ━ 首尔本周将派包机前往武汉，数百名侨民将分批于30、31日返国。

泰国 ━ 官方还在等待中国官方授权撤侨，但飞机和医师已在待命。目前中国境内有64名泰国侨胞，包括49名学生和15名劳工或游客。

●北美地区

美国 ━ 专机今天搭载240名美国外交人员和公民离开武汉。

●欧洲地区

法国 ━ 卫生部表示会于明天派遣专机至武汉，并安排于31日或2月1日返法。约500至1000名法国人有资格搭机。当局已安排第2架班机。欧洲联盟表示将应法国要求联合出资，让100多名欧盟公民能与法侨一起搭机撤离。

德国 ━ 柏林当局尚未确认任何撤侨计画，但在考虑选项提供给人在武汉的约90名德国人。

西班牙 ━ 西班牙外交部表示，正和中国与欧盟合作，让西班牙公民远离疫区。

●北非地区

阿尔及利亚 ━ 有36名阿尔及利亚在武汉，其中大多为学生，总统府已要求采取所有措施带公民回国。

摩洛哥 ━ 当地媒体说，当局将撤离在武汉的约100名摩洛哥公民，其中大多为学生。（译者：蔡佳敏/ 核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP