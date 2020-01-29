直升机坠毁意外9人丧命 布莱恩遗体已寻获

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（法新社洛杉矶28日电） 洛杉矶26日发生直升机坠毁意外，包括美国职篮NBA前传奇球星布莱恩（Kobe Bryant）在内的9人全部丧生，洛杉矶郡（Los Angeles County）的验尸官办公室表示，调查人员已经寻获所有罹难者的遗体。

其中3具遗体在坠机当天，由特殊应变小组在四散的飞机残骸中寻获；隔天，其余的6具遗体，在地势险峻的地点被寻获。

洛杉矶郡验尸官办公室在声明中表示，「那些遗体被带离失事地点，送到法医科学中心」接受检察并鉴定身分。

洛杉矶官员指出，法医已透过指纹确认布莱恩与其他3人的遗体。这场失事事故共酿9人丧生，而另外5人身分鉴定工作还在进行中。

布莱恩曾帮湖人拿过5次NBA总冠军，并代表美国夺下两面奥运金牌，他的死讯震惊全球，对他的追悼不断涌出。

截至今天下午，希望NBA以布莱恩身影做成新标志的一项请愿，连署人数已达200万人。

美国影艺学院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）向法新社证实，下个月的奥斯卡颁奖典礼电视转播中，将会看到对布莱恩致敬的内容。

27日的奥斯卡提名午宴上，众人为曾以「亲爱的篮球」（Dear Basketball）在2018年获得奥斯卡最佳动画短片的布莱恩默哀。

© 2020 AFP