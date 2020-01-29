联准会主席警告 武汉肺炎疫情增添经济不确定性

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（法新社华盛顿29日电） 美国联邦准备理事会今天决定维持利率水准不变，但再度表示将观察全球情势发展再决定下一步怎么做，联准会主席鲍尔则警告，中国爆发武汉肺炎疫情，增加了影响全球经济展望的问题。

联准会决定利率政策的联邦公开市场委员会（FOMC ）结束两天会议，宣布维持利率水准不变后，鲍尔（Jerome Powell）在会后的记者会表示，由于贸易冲突不利制造业和出口，全球原本就面临成长迟缓的局面。

他又说，尽管有些忧虑因素近来已经减小，而且有迹象显示全球成长也许会趋稳，但成长「前景仍有些不确定性，包括新型冠状病毒带来的不确定性」。

引发疫情的2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）已造成数千人感染，其中超过130人死亡，中国的情况最为严重，部分航空公司取消飞往中国的航班，也有些企业停止营业。

如果因中国的疫情影响全球供应链，可能波及其他主要经济体。

鲍尔表示：「至少在近期内显然对中国的生产会有影响，我猜想对他们的邻国亦然。」

但他又说：「目前疫情其实还只是初步阶段，会扩散到什么程度，以及会造成何种总体经济影响，都还很难确定。我们将非小心注意情势发展。」

© 2020 AFP