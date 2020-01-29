脸书推出隐私工具 用户可控制第三方搜集个资

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（法新社华盛顿28日电） 社群媒体龙头脸书（Facebook）今天表示，他们向全球约20亿用户推出一项隐私控制工具，可让他们检视第三方程式或网站与脸书分享的用户活动资讯，进而清除这些资料。

这项新功能是脸书加强隐私保护措施的一环，它允许用户检视并清除「活动资讯」。活动资讯通常被广告商作为锁定用户的参考依据。

脸书执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，这项工具为脸书打造「公开透明和（隐私）控制的新阶段」。脸书近年来卷入不当搜集和使用用户个资丑闻。

祖克柏说：「我们进行这些已有一段时间，因为我们必须重建一些系统才能实现目标。」

他表示脸书用户打开这项工具后，可看到第三方传送给脸书的资讯，藉此作为隐私设定检查（Privacy Checkup）工具的一部分。

祖克柏说：「今天起，脸书全球用户都可使用Off-Facebook Activity的工具。」

这项新工具将揭开脸书部分行为的面纱，包括从第三方应用程式搜集资料、脸书登入、按赞纪录和根据其他资料对用户投放相关广告。

法新社报导，脸书先前爆发一连串隐私丑闻，包括数百万用户的个人资料遭英国资料分析业者剑桥分析（Cambridge Analytica）撷取，用于美国总统川普2016年竞选活动，如今推出隐私工具是致力挽回公司颜面的行动之一。

© 2020 AFP