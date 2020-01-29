Fed今年首次政策会议 料关注中国疫情发展

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（法新社华盛顿28日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天举行今年第一次政策会议，正值外界担心新型冠状病毒疫情爆发，恐减缓中国经济成长之际。

联准会预料将维持用于信用卡、抵押借款和储蓄帐户等主要利率不变，官员也表明对利率展望将做出重大改变。

由于新型冠状病毒扩散，导致死亡人数增加并冲击旅游和商务，让原本开始缓和的忧虑之情又重新燃起。

牛津经济公司（Oxford Economics）首席美国经济学家波斯扬齐克（Kathy Bostjancic）告诉法新社：「全球经济脆弱之际爆发新型冠状病毒疫情，就在市场确信全球扬升之势将逐步稳定的时候。」

波斯扬齐克与其他经济学家看法一致，她预料联准会主席鲍尔（Jerome Powell）明天政策决议后的记者会上，将提到病毒问题，以及联准会官员将持续关注疫情对经济的影响。

由于美国总统川普大打贸易战，扰乱全球经济、拖累美国制造业陷入衰退，让美国和全球经济掀起波动，去年联准会3度调降基准利率。

但川普要求与中国的贸易战休兵，尽管大多仍维持对中国输美商品课徵惩罚性关税。美中紧张局势开始舒缓，加上美墨加签署新的洲际贸易协定让北美贸易关系获得解决。

然而，在中国已造成132人丧生和数千确诊病例的武汉肺炎疫情迅速扩散，已导致停止旅游和汽车工厂关闭，打击中国经济，后续影响都将冲击全球市场。

2003年的严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情仅短暂影响中国经济成长和投资，当时的中国经济正值蓬勃发展。

现在全球经济正艰难应付贸易战、英国脱欧和整体低迷，这意味任何即将发生的危险都将引起决策者关注。

联准会的联邦公开市场委员会（FOMC）已在近期声明中表明，将对「全球发展」保持关注。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP