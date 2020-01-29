Kobe坠机身亡 欧尼尔难过得吃不下睡不着

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（法新社纽约28日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人前传奇球星布莱恩（Kobe Bryant）因为直升机坠毁意外身亡，前队友欧尼尔（Shaquille O'Neal）表示，他难过得吃不下也睡不着。

41岁的布莱恩所搭乘的直升机26日坠毁在洛杉矶附近，让NBA球员、球迷痛失一位球场上最具代表性的超级巨星。

欧尼尔在他的网路电台节目The Big Podcast with Shaq中说：「我才刚从妹妹癌逝中走出来，但某天当我一脸倦容之际，你们又告诉我这件事。我妹妹死后，我不太能睡，不只是想着与她共有的美好时光，还有那些我能做些什么、说些什么的时光。也想着或许我能做点什么不一样的事，或许能更爱她一些，或许能再多展现一些对她的支持。这些感觉在我看到这次新闻后，同样的出现了。」

欧尼尔说：「我吃不下、睡不着…我知道有些白痴会挑起我和布莱恩间关系的话题，但我们的关系就像兄弟。在节目上我们常有争论，但这是真实的生活…。」

欧尼尔说：「这个伤痛将会持续很长一段时间，我希望每个人都像罗素（Bill Russell）、J博士（Dr. J）一样长寿，好让我们有属于我们的故事，我们仍是最好的哥儿们，这不会改变…他会永远被记得。」

© 2020 AFP