三星电子财报 Q4净利遽减38%

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（法新社首尔30日电） 世界最大智慧手机制造商三星电子（Samsung Electronics）今天公布财报，2019年第4季净利较2018年同期减少38%，主因是显示面板等主要产品需求疲软，以及晶片价格持续下跌。

三星电子声明指出，2019年10月至12月净利5.23兆韩元（44亿美元），较2018年同期下滑38%。

过去几年记忆体晶片为三星电子获利的动力，但2019年全球供给增加又遇上需求下滑，记忆体晶片市场因而受创，三星电子也遭受一连串困难。

此外，高端智慧手机市场近年来竞争愈来愈激烈，买家在升级新款前等待时间拉长，也影响三星电子获利表现。

三星电子表示，2020年首季面临「记忆体晶片、OLED面板与消费性电子产品的季节性淡季」，销售业务也将疲弱，「全球商业环境将持续充斥不确定性」。

三星电子第4季营业利益下滑逾30%，为7.2兆韩元，而销售收入为59.9兆韩元。2019年全年净利21.7兆韩元，较2018年遽减51%。

三星电子也因美中贸易战争而吃紧；另外，南韩与日本为二次大战期间的劳工赔偿问题而产生外交龃龉，日本于去年7月对南韩祭出严厉出口管制，三星电子深受影响。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

© 2020 AFP