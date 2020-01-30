挥别传统迎向数位 BBC将裁员450人

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（法新社伦敦29日电） 英国广播公司（BBC）今天宣布将裁减450个新闻编辑部门的职位，作为公司迎合「不断变化的观众需求」、达成开支紧缩目标计画的一部分。

一周前，BBC总监霍尔（Tony Hall）才宣告自己即将离任，而这家拥有百年历史的传媒巨头正在努力化解薪资平等问题和外界对其未来筹资模式的质疑。

BBC新闻与时事主管安斯沃斯（Fran Unsworth）发表声明说：「BBC必须正视阅听众逐渐改变使用方式的事实。」

她还说：「我们必须有所因应并确保自己依然是全球最可靠的新闻机构，但至关重要的是，我们也必须吸引目前尚未触及到的观众群。」

BBC说，公司在「传统线性广播上花了太多钱，但在数位方面投资不足」。BBC目标削减1亿400万美元开支。

BBC将砍掉一个晨间新闻杂志节目，政治新闻旗舰节目「新闻之夜」（Newsnight）制作的影片数量减少，也导致若干工作机会流失。

BBC第5电台直播（BBC Radio 5 Live）也将受到影响，并重新评估旗下的主持人人数。

BBC还提到，传统电视的观众人数持续下降，尤其是在16至34岁这个年龄层。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP