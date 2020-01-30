武汉肺炎疫情延烧 中国民众自制路障防病毒入侵

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（法新社北京30日电） 武汉肺炎疫情延烧，中国各地民众自制简易路障，例如堆叠脚踏车挡住社区入口，以防止致命病毒入侵。另有照片显示，一名男子挥舞武术刀，呼吁「外来人员禁止入内」。

中国政府采取严厉措施，包含实施严格交通限制等，以防堵2019新型冠状病毒（武汉肺炎）疫情。目前有超过5000万人受困武汉和周围城市。

中国境内每天都新增多起确诊病例，引发全民恐慌。一般民众和地方官员担心来自湖北省的旅客会将病毒带进他们的社区，因此决定自制简易路障，为防堵疫情扩散的工作尽一份心力。

北京一处住宅区外，民众将各色公用脚踏车和木头阶梯随意缠绕堆叠，制成路障来挡住侧门入口，迫使访客必须到大门向守卫登记后才能入内。

中国其他地区也出现各种自制路障，相关照片在微博上疯传。其中一张照片显示，一名戴着医疗用口罩男子坐在简易路障上，挥舞传统武术刀。路障前放着写有「外来人员禁止入内」的告示牌。

另一张据称在山东省拍下的照片显示，两名老人戴着医疗用口罩，站在一个纸板告示牌后方。告示牌上写有指令，要求访客折返，勿进入社区。

不过，当局今天命令移除所有未获授权放置的路障，指称这些路障可能妨碍农产品运输。

© 2020 AFP