武汉肺炎蔓延世卫紧急开会 亚股全数收黑

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（法新社香港30日电） 新型冠状病毒疫情持续延烧，世界卫生组织（WHO）召开紧急委员会会议，讨论是否构成「国际关注公共卫生紧急事件」，亚股今天在科技和航空等类股跌势拖累下，全面收黑。

俗称武汉肺炎的新型冠状病毒（2019-nCoV）疫情目前确诊病例达7900例，至少夺走170条人命，蔓延逾15个国家。

世卫组织今天召开紧急委员会会议，讨论是否宣布武汉肺炎为「国际关注公共卫生紧急事件」」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC ）。世卫之前淡化疫情的严重性，如今呼吁各国提高警戒。

在中国以外地区出现人传人感染病例后，全球航空公司纷纷宣布暂停或减少往返中国航班。

美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）表示，疫情将对中国和世界其他地区的经济成长构成新威胁。

台北股市今天开红盘重摔5.8%。港股恒生指数也延续昨天重挫颓势，今天再跌2.62%，两个交易日来累计跌幅超过5%。

东京日经指数收盘挫1.72%。南韩首尔股市收跌1.71%。日本丰田汽车宣布，因应武汉肺炎疫情，旗下中国厂将停工，至少持续到2月9日。

至于亚洲其他股市，新加坡股市收跌0.37%，吉隆坡股市收低0.31%。雅加达股市收挫0.91%。

万达（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）说：「股票市场还是很容易受到武汉肺炎疫情发展的影响。」

欧洲股市盘初接棒亚股跌势，英国伦敦股市下挫1.1%，德国法兰克福股市走低1.4%，法国巴黎股市下跌1.5%。

© 2020 AFP