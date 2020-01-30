特斯拉Q4营收获利优于预期 股价劲扬

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（法新社旧金山29日电） 特斯拉汽车公司（Tesla Motors Inc.）今天公布第4季财务报告，营收获利双双超越预期，美股盘后交易股价劲扬。

法新社报导，具争议的企业家马斯克（Elon Musk）创立的特斯拉本月稍早公布，第4季交车11万2000辆，较上年同期跃增近23%。第4季财报是特斯拉最近一连串利多消息的最新一起。

健全的第4季获利数据出炉前，特斯拉10月也公布类似第3季财报、11月推出运动型多功能（SUV）设计新车，以及今年1月稍早成功地在上海加速新车厂进展。

特斯拉第4季（截至12月31日）营收较2018年12月仅成长2%，但73.8亿美元的销售成绩仍优于估计的70.2亿美元。

第4季净利达1.05亿美元，较2018年底减少25%；盈利较上年第4季的14.4亿美元下滑4%至13.9亿美元。特斯拉迄今尚未出现整年度获利。

特斯拉第4季财报在美股盘后公布，激励股价劲扬11.6%，市值冲高至1050亿美元，成为美国最具价值汽车制造商。

特斯拉目前仅落居日本丰田汽车（Toyota）之后，但超越德国福斯汽车（Volkswagen），成为全球市值排名次高的汽车集团。

特斯拉现目标今年交车逾50万辆，年增36%。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP