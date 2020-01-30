美自武汉肺炎疫区撤近200人 官员：无人有症状

广告 继续浏览后续

（法新社加州河滨市29日电） 中国2019新型冠状病毒疫情升温，美国自疫源地武汉市撤出的近200名公民，今天抵达加州一处军事基地，官员宣布他们没有出现症状。

不过，美国疾病管制暨预防中心（CDC）官员梅森尼尔（Nancy Messonnier）说，他们仍需隔离在分配到的营房最长72小时接受监测，他们也被要求交出样本，以检验是否感染2019新型冠状病毒（2019-nCoV）。

一架波音（Boeing）747包机今早降落加州河滨市（Riverside）马奇空军预备基地（March Air Reserve Base），紧急事故车辆与3辆巴士在停机坪等待飞机落地，身穿防护衣的人员也在旁待命。

梅森尼尔说，飞机停靠阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）加油时，这195名乘客在首度踏上美国国土时爆出一阵「热烈的欢呼声」。

美国国防部发言人法拉（Alyssa Farah）表示，这群乘客中包含国务院员工与他们的眷属。

她还说，「除了分配到的住处外」，撤出的侨民「无法进出任何基地地点」。她说：「国防部现阶段的首要责任，是维护我们部队、家属与基地社区的安全。」

2019新型冠状病毒俗称武汉肺炎，从感染到出现症状的潜伏期最长据信两周，不过某些病例是在数天内出现症状，目前无法完全确定无症状患者是否具传染性。

美国目前有5起确诊病例，另有95起仍在调查，官员警告可能出现更多病例。

© 2020 AFP