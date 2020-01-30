追忆传奇球星 篮网留两座位给布莱恩父女

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（法新社纽约29日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人队传奇球星布莱恩和女儿吉安娜26日搭乘直升机失事身亡。布鲁克林篮网队今天在主场场边空下两个座位，并摆上花束，以追忆布莱恩父女。

布莱恩（Kobe Bryant）逝世3天后，各地仍有许多人持续追思这位拿过5次总冠军的传奇球星。

在纽约，布鲁克林篮网队（Brooklyn Nets）今天在主场巴克莱中心（Barclays Center）迎战底特律活塞队（Detroit Pistons）。篮网球员和球迷在赛前默哀8秒钟，现场也播放影片，向布莱恩致意。

此外，篮网也特别在主场场边空下两张椅子，并摆上一束鲜花，向布莱恩父女致哀。布莱恩和13岁女儿吉安娜（Gianna）去年12月21日就坐在这两张椅子上，观看篮网对战亚特兰大老鹰（Atlanta Hawks）的赛事。

篮网球员在热身时穿上红色农历新年T恤，衣服后面印有布莱恩的名字。现场球迷高喊Kobe！Kobe！Kobe！

布莱恩和女儿吉安娜及其他7人26日搭乘塞考斯基（Sikorsky）S-76直升机，飞至洛杉矶西北方卡拉巴萨斯（Calabasas）地区时，受到浓雾影响因而撞山，无人幸存。（译者：李宛谕/核稿：陈政一）

© 2020 AFP