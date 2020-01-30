非洲尚未有确诊病例 高度警戒严防武汉肺炎

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（法新社赤道几内亚马拉波29日电） 爆发于中国武汉的新型冠状病毒肺炎蔓延亚洲、北美洲、欧洲及澳洲，非洲也传出数起疑似病例，正在逐一检验。非洲近年与中国往来趋于密切，多国警戒防堵病毒入侵。

包括非洲最大经济体奈及利亚在内的非洲国家今天表示，已针对武汉肺炎采取防堵措施。

目前在撒哈拉沙漠以南的非洲国家尚未通报武汉肺炎确诊病例，但全球已有多国限制往来中国的航班，并派专机把侨民从疫区撤离。

奈及利亚发布旅行建议，劝告所有奈及利亚人和打算前往中国的人都应延后行程，除非行程「极度必要」。

中非的赤道几内亚政府表示，已隔离4名从北京来的旅客，他们28日搭乘衣索比亚航空（Ethiopian Airlines）班机抵达首都马拉波（Malabo）机场。总理办公室早在前一天就宣布，所有来自中国的旅客都要隔离14天。

在西非，驻茅利塔尼亚的中国大使馆要求当地的中国人减少聚餐、聚会，近期从中国返回当地的人自主隔离至少14天，尚未返回者则推迟或取消行程。

有专家表示，武汉肺炎病毒扩散到非洲的可能性令人担忧，因为非洲许多地方的医疗照护基础设施条件欠佳。（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

© 2020 AFP