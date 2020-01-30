Kobe过世湖人首度练球 总教练：展现他代表的精神

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（法新社洛杉矶29日电） 布莱恩（Kobe Bryant）因直升机坠机意外丧生后，美国职篮NBA洛杉矶湖人首度练球，总教练伏格尔（Frank Vogel）今天表示，心碎的湖人将以球场上的表现让布莱恩感到骄傲。

在湖人练球结束后，伏格尔告诉记者：「比起其他的事，我们更想展现布莱恩的精神。」

「我们总是想让他（布莱恩）感到骄傲，这不会有任何的改变。」

布莱恩搭乘的直升机坠毁在加州卡拉巴萨斯市（Calabasas）郊外山区的原因不明，美国联邦航空总署（Federal Aviation Administration，FAA）和美国国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board）正携手调查，这可能花上数个月的时间。

在坠机失事原因调查上，大雾天气的影响，将是要厘清的重点。

伏格尔表示，这场悲剧让目前西区排名第一、已有紧密连结的湖人，更加团结在一起，这多亏詹姆斯（LeBron James）和戴维斯（Anthony Davis）帮助球员们进行情绪管理。

伏格尔说：「我们在很短的时间内凝聚为一个大家庭。」

布莱恩为湖人打了20年的球，其中18年都入选NBA明星赛，拿下5座NBA总冠军，是众所皆知的强力竞争者，也是他4个女儿的慈爱父亲。

41岁的布莱恩丧生时，他其中一个女儿、13岁的吉安娜．布莱恩（Gianna Bryant）也在他身旁并同时罹难。

在「黑曼巴」布莱恩2016年球季结束退休前，伏格尔曾在其他球队执教，并与布莱恩交手，他认为布莱恩的传奇地位难以撼动。

伏格尔说：「他是一整个世代全联盟最令人害怕的对手。」

在布莱恩骤逝后，湖人将于31日首度出赛，当天他们将在主场迎战波特兰拓荒者。

© 2020 AFP