世卫发言人：关闭边界恐使武汉肺炎病毒加速散播

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（法新社日内瓦31日电） 世界卫生组织（WHO）今天警告，藉由关闭边界来阻止2019新型冠状病毒（2019－nCoV，武汉肺炎）扩散，不仅可能不具效果，还可能加速病毒散播。

世卫组织发言人林德梅耶（Christian Lindmeier）在瑞士日内瓦告诉记者，若关闭正式边界口岸，可能会「失去对人员流动的掌握，再也无法监控（人员移动）」。

世卫昨天虽宣布武汉肺炎疫情为「国际关注公共卫生紧急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），但不建议对国际贸易或旅行实施任何限制，同时敦促已采取类似措施的多个国家重新考虑。

然而疫情至今已导致中国境内213人死亡、将近1万人确诊，并扩散至20多个国家。现在全球各国政府、企业界和忧心的人们纷纷自行着手因应疫情。

目前已有数个国家暂停来往中国的跨境交通，或是禁止上月率先爆出疫情的湖北省武汉市旅客入境。

但林德梅耶警告，这些国家努力透过关闭边界和禁止武汉旅客入境来防止病毒蔓延，结果可能适得其反。

他表示，人们看到外来危险，把自己锁起来，或许是符合逻辑的作法，但从过去的伊波拉（Ebola）或其他疫情可以得知，每当有人想要旅行，若官方路径未开放，他们就会寻找非官方路径。

林德梅耶说，但想要控制情势、量测有无发烧、确认旅游史，以及试图监控入境人士、判定他们是否有任何感染徵状，就得透过官方边界口岸。

他表示：「这就是应保持官方边界口岸开放的一大理由。」

© 2020 AFP