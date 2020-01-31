创办人是纳粹高官 柏林影展停颁阿尔弗雷德鲍尔奖

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（法新社柏林30日电） 柏林国际影展主办单位宣布停止颁发以创办人命名的阿尔弗雷德鲍尔奖（Alfred Bauer Prize），因为德国「时代周报」（Die Zeit）踢爆鲍尔过去是名高阶纳粹官员。

第70届柏林影展将于2月20日至3月1日举行，主办单位在脸书（Facebook）发文表示，时代周报调查发现，鲍尔曾经担任纳粹党高阶官员。

主办单位提到29日刊登在时代周报的报导，「对于柏林国际影展首位主席鲍尔在国家社会主义党（National Socialists，即纳粹党）的电影政治中扮演的角色有新发现」。

主办单位说：「这些消息来源暗示，他在纳粹时期曾位居要津。有鉴于这些新发现，柏林国际影展将停止颁发『阿尔弗雷德鲍尔银熊奖』，立即生效。」

他们还说：「我们乐见此研究和刊物…藉由外部专家的支持，将抓住机会对影展历史展开更深入的研究。」

时代周报在国家档案馆搜寻大量资料，进行辛苦研究，才发现1951到1976年担任主席的鲍尔，在德国纳粹党宣传部长戈倍尔（Joseph Goebbels）麾下的第三帝国电影指导委员会（Reich Film Directorate）担任高官。

时代周报也发现，根据纳粹时期的档案，鲍尔隶属于纳粹党，「是冲锋队（SA）干劲十足的成员」。

鲍尔于1986年过世，同年柏林影展以他的名字设立奖项。第三帝国期间，在戈倍尔铁腕控制所有媒体下，鲍尔也担任监控演员、制作人和电影圈其他成员的角色。

根据时代周报，第二次世界大战后，鲍尔想方设法把有关他纳粹过往的一切抹去。在纳粹政权垮台6年后，他被提名为柏林影展主席，协助柏林影展成为与坎城影展、威尼斯影展齐名的世界3大影展之一。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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