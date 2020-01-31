劳瑞西雅坎联手 暴龙退骑士豪取9连胜

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（法新社洛杉矶30日电） 靠着刚刚入选明星赛的劳瑞（Kyle Lowry）以及西雅坎（Pascal Siakam）联手砍下42分，卫冕军多伦多暴龙今天以115比109击败克里夫兰骑士，豪取9连胜。

连6季入选明星赛的劳瑞稍早入选明星赛东区替补名单，西雅坎则是23日就被选入明星赛先发阵容。

劳瑞今天全场23分有14分是在第4节攻下，西雅坎全场贡献19分，伊巴卡（Serge Ibaka）更为球队挹注26分，是暴龙赢球的大功臣。

鲍尔（Norman Powell）全场贡献16分，其中8分是在最后62秒攻得，这8分成功了阻止骑士反扑，可谓价值连城；范佛利特（Fred VanVleet）除了投进8分，还交出本季最高的12次助攻，同样也对球队有所贡献。

骑士则以洛夫（Kevin Love）与萨克斯顿（Collin Sexton）得分最高，各有23分。

此役暴龙在终场前5分41秒还有10分领先，但骑士一波9比0攻势，包括洛夫的一记三分球，让骑士在终场前4分钟追到99比100仅1分落后。

此时暴龙鲍尔开始挺身而出，先是一记三分中的，接着又在终场前35秒灌进一球，让暴龙取得6分领先。

之后两队各有攻势，但分差始终保持在6分之内，终场暴龙就以115比109带走胜利。

本季至今暴龙3次对战骑士，3次都拿下胜利。

© 2020 AFP