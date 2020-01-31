推翻欧巴马承诺 川普打算松绑美军使用地雷限制

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（法新社华盛顿30日电） 美国媒体今天报导，川普政府打算推翻前朝欧巴马承诺，松绑美军使用杀伤人员地雷的限制。欧巴马承诺将加入全球逾160个国家共同签署的禁雷公约。

根据美国有线电视新闻网（CNN）报导，美国总统川普有意扭转前总统欧巴马任内所下指令，也就是让美国加入禁止使用、生产、储存或转移杀伤人员地雷的渥太华公约（Ottawa Convention），虽然欧巴马将朝鲜半岛非军事区的地雷使用排除在外。

CNN引述不具名军方官员说法，川普预计将废除欧巴马2014年的命令，将交由国防部决定是否使用地雷。

国防部长艾斯培（Mark Esper）并没有否认这项传闻。

他在记者会上告诉记者：「将会出现一项变动，在那之前我不会做出评论。」

CNN表示，国防部预计仅会在杀伤人员地雷具有自动自毁功能，或于30天后失效的情况下，才会埋设地雷。

国防部还说，2017年时任国防部长的马提斯（Jim Mattis）下令所做的检讨发现，禁止使用所有杀伤人员地雷，可能会增加美国部队的风险。

美国新闻网站Vox引述国务院内部电文，内容称「美国不会牺牲服役美军的安全，特别是在能运用科技先进的保障措施，来负责任地使用地雷，以确保我军具有作战优势，同时也限缩意外伤害平民风险的情况下」。

渥太华公约164个缔约国代表去年11月齐聚挪威首都奥斯陆（Oslo），重申各国承诺，限制使用能造成平民严重伤亡的地雷，并矢言要在2025年时完全禁用。

美国、俄罗斯、中国、以色列、印度和巴基斯坦等约30国至今仍拒绝签署1997年的渥太华公约。

非政府组织地雷监督（Landmine Monitor）去年所做报告指出，2018年有6897人遭地雷杀害或伤害，多于2014年的3998名受害者。

© 2020 AFP