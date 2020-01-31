武汉肺炎冲击中国经济 IMF：现在论定言之过早

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（法新社华盛顿30日电） 国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）今天说，现在论定武汉肺炎疫情对中国经济造成的冲击仍言之过早。

俗称武汉肺炎的2019新型冠状病毒（2019-nCoV）疫情在中国已经造成9000多人感染，死亡人数达到213人，促使世界卫生组织（WHO）宣布疫情为「国际关注公共卫生紧急事件」。

这种呼吸道疾病疫情扩散迅速，导致企业和工厂纷纷关闭，全球航空公司接连取消往来中国的班机，令外界担心中国经济和其他领域所受冲击。

乔治艾娃在论坛上表示：「对于接下来可能发生的事情提供任何揣测都是不负责任之举。」

她提到2002年到2003年的严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，称当年疫情减缓短期经济成长，但很快又自行恢复平稳。

然而当年SARS疫情出现时，中国经济正在蓬勃发展，如今这波武汉肺炎疫情发生时机，正值中国当局应付经济成长迟缓问题，以及美中贸易冲突带来的打击。

乔治艾娃表示：「立即影响是明显的。我们在中国的旅游业、观光业和制造业受到冲击，中国以外的亚洲少部分地区也受到影响。」她还说，本季很有可能出现一些负面影响，但之后的影响「我们就要再观察和评估」。

国际货币基金本月20日预测今年全球经济成长率为3.3%，高于去年的2.9%，部分原因是美中贸易紧张关系纾缓。

今天稍早，国际货币基金发言人莱斯（Gerry Rice ）告诉记者，国际货币基金正在「非常密切地」观察情势，并「即时解读经济指标」。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP