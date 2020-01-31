疑感染病毒检测为阴性 义准许数千邮轮乘客下船

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（法新社义大利契维塔韦奇亚30日电） 义大利当局说，两名搭乘歌诗达邮轮的中国乘客疑似感染新型冠状病毒，检验报告今天出炉，显示两人皆为阴性后，受困同艘邮轮不得下船的数千名观光客已获准上岸。

法新社报导，义大利卫生部表示，传染病研究所对一名发烧的中国女性和其同伴检体进行2019新型冠状病毒（2019-nCoV）检测，结果均为阴性。

目前还不清楚受困歌诗达邮轮（Costa Smeralda）已达12小时的乘客能否在今天或明天下船。

约1000名新乘客将在契维塔韦奇亚（Civitavecchia）登船，另有1400名乘客则将下船结束航程。

这项消息传出时，正值中国公告新型冠状病毒死亡病例创下最大单日增幅，促使联合国卫生组织宣告此为国际关注公共卫生紧急事件。

歌诗达邮轮表示，一名来自澳门的54岁女性和她的旅伴昨晚在船上医院单独隔离。

另外约750名中国乘客都在船上，所有人的健康状况看似良好。

据义大利媒体报导，歌诗达邮轮向约1140名在罗马近郊契维塔韦奇亚港口上岸的乘客提供食宿费用，这艘邮轮准备明天再度起航。

与妻子搭乘歌诗达邮轮出游的一名男性乘客告诉义大利新闻社（ANSA）：「大家都很烦躁恼怒。」

「等待期间，他们提供房间让我们使用，但很没隐私。」

歌诗达翡翠号邮轮（Costa Smeralda）是公司旗下的旗舰邮轮，也是全球第5大邮轮，当时从西班牙帕耳马（Palma de Mallorca）启航，准备在地中海西部展开为期一周的邮轮之旅。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP