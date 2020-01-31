美国人预期寿命78.7岁 4年来首度扬升

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（法新社华盛顿30日电） 根据美国今天公布的一项官方统计，美国人的预期寿命78.7岁，4年来首度反转上升，原因包括药物过量致死率和癌症死亡率的下降。

根据最新2018年的资料，美国人的预期寿命由2017年的78.6岁增加至78.7岁，虽是微幅上升，但已足够逆转2014年以来的下滑趋势。

资料显示，美国男性预期寿命76.1岁，女性为81.2岁。

美国政府表示，2018年也是药物过量死亡人数近30年来首度降低的一年。

美国2018年因药物过量致死有6万7000多人，比2017年逾7万人减少了4%。但2018年的数字仍是史上第2糟的纪录，药物过量致死率约是1999年的3倍。

因鸦片类合成剂诸如吩坦尼（Fentanyl）止痛药、相关类似物，以及含tramadol成分药品等使用过量的死亡率，2018年比2017年增加10%。

同年，自杀率增加1.4%，而流感与肺炎死亡率则上升4.2%。

在社会大众担心2019新型冠状病毒（2019-nCOv，武汉肺炎）疫情扩散之际，美国卫生及公共服务部（HHS）助理部长贾诺（Brett Giroir）表示：「有一点很重要，要谨记单是去年秋天以来的这一波流感季节，美国已有8000人死亡。」贾诺提醒民众要去打流感疫苗。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

© 2020 AFP