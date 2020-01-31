脱欧前夕 英相强生盛赞：英国崭新开始

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（法新社伦敦30日电） 英国身为欧洲联盟（EU）成员国47年，如今终于准备脱离欧盟，首相强生（Boris Johnson）今天赞扬英国将拥有「崭新的开始」。

保守党领袖强生呼吁国内终结多年来有关英国脱欧种种让国家分裂的痛苦争论，说现在是时候往前迈进。

强生在办公室公布的发言中表示：「我们身为政府的职责，也就是我的职责，是带领国家团结一致，并带领大家向前迈进。」

「这并非结束，而是新的开始。这是破晓时刻，一场新戏正要揭开序幕。」

「这是国家真正重生与改变的时刻。」

英国2016年举行脱欧公投，经过3年多，终于将在今年1月31日周五晚间11时（台湾时间2月1日周六上午7 时）正式脱离欧盟。

为此，强生明天将在公投时力挺脱欧的英格兰东北部城市桑德兰（Sunderland）举行内阁特别会议。

强生率领的保守党在上个月举行的下议院选举中大获全胜，期间他誓言将处理许多支持脱欧的地区在全球化中发展落后的问题。

他承诺要投资公共服务和基础建设来让全国「升级」。

他表示：「这是新时代的破晓时分，大家的人生机会、家人的人生机会不应该再取决于在这个国家的哪个地区长大。」

「这是我们开始团结向上的时刻。」

强生将于明晚纪念脱欧时刻的全国演说中详谈这番论述。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP