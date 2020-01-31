苹果推新地图App 企图挑战Google

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（法新社旧金山30日电） 苹果公司（Apple Inc.）今天表示已经在美国推出一套全面精修过的地图应用程式（App），企图挑战谷歌（Google）广受青睐的智慧型手机导航软体。

苹果2012年推出地图App，但问题百出，导致苹果执行长库克（Tim Cook）为此罕见公开致歉。事后苹果派车走了数百万英里路勘测路段，耗费数年时间重新打造地图App。

行动装置上绘制地图的程式被视为跟上智慧型手机生活方式的一种方法，能将人们与餐厅、戏院、服饰店和其他店家等周遭服务作连结，藉以创造商机。

苹果表示，重新设计过的「地图」程式快速、准确且全面广泛，在某些地点甚至提供转乘选项。

新的苹果地图程式将于几个月后在欧洲地区开始推出。

苹果网路软体与服务资深副总裁克佑（Eddy Cue）在声明稿中表示：「我们开始打造地球上最棒、最私密的地图App，反映出人们当今探索世界的方式。」

「这是我们深深投入的努力，需要我们彻底改造地图，以重新想像地图能如何增进人们的生活：从导航到工作地点或学校，或是计画重要假期，一切都以隐私为核心。」

苹果地图和Google地图有部分类似的功能，像是街景功能，以及运用人工智慧来检查电子邮件信箱或手机行事历上的航班预订状态。

根据苹果公司说法，苹果强调地图程式和苹果旗下其他产品一样都有做好保护使用者隐私的措施，譬如将搜寻字词、路径和其他资料模糊化。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP