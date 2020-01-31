Kobe骤逝后 湖人试图重新聚焦篮球

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶30日电） 布莱恩（Kobe Bryant）生前待了20年的美国职篮NBA洛杉矶湖人，因他的骤逝陷入悲伤，如今湖人正试图重新将焦点放在篮球上，将于31日在主场迎战波特兰拓荒者。

湖人因为球队前看板球星布莱恩骤逝而震惊，经过几天缓和，他们试着将注意力重新放回追逐NBA总冠军上，恢复比赛的湖人31日将对上拓荒者。

湖人总教练伏格尔（Frank Vogel）在球队的训练基地告诉记者：「我们正专注在工作上，有治疗（心伤）的效果。」

伏格尔表示，球队开始重返正常轨道，但也坦承说，手上向布莱恩致敬的任务将是个挑战。布莱恩20年NBA生涯都在湖人度过，为球队赢得5次NBA总冠军，和数百万的球迷。

伏格尔说：「我能想像，那可能会比一般的比赛还要困难，因为那将充满情绪之类的东西，但我们不该用其他的方法来完成，这是一件该做的事，这对我们的球队，和所有湖人国度来说，都是一个重要的夜晚。」

布莱恩26日搭乘的乘直升机坠毁在加州卡拉巴萨斯市（Calabasas）郊外山区，让他和13岁的女儿吉安娜．布莱恩（Gianna Bryant）及其他7人因此丧命，当时湖人结束客场比赛，正从费城回到洛杉矶。

意外发生后，湖人取消了和同城的快艇一战，目前还不确定这场比赛将在何时补赛。

湖人超级球星詹姆斯（LeBron James）是NBA、甚至全世界运动员中的佼佼者，他在社群媒体上表达了他对布莱恩之死的痛苦。

詹姆斯和其他湖人球员都尚未针对失去布莱恩一事公开发言。布莱恩定义着NBA球员一个世代，也是启发下个世代球员的楷模。

© 2020 AFP