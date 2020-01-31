NBA公布明星赛替补 保罗与卫斯布鲁克成焦点

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（法新社洛杉矶30日电） 下个月将在芝加哥进行的美国职篮NBA明星赛替补球员名单今天公布，本季互换东家的保罗（Chris Paul）、卫斯布鲁克（Russell Westbrook）双双入选成为焦点。

这将是纽奥良鹈鹕的保罗生涯第10度入选明星赛，休士顿火箭的卫斯布鲁克则是第9次参赛，他们是NBA所宣布西区7名替补的其中两人。

卫斯布鲁克是2015年、2016年球季，连两届明星赛的最有价值球员（MVP），保罗则在2013年获明星赛MVP殊荣。

西区其他替补球员还包括波特兰拓荒者的里拉德（Damian Lillard），这是他生涯第5次参加明星赛，和第2度获选的丹佛金块的约基奇（Nikola Jokic），及鹈鹕的殷格拉姆（Brandon Ingram）、犹他爵士的密契尔（Donovan Mitchell）及戈柏特（Rudy Gobert）。

东区替补名单上领衔的是连6季获选参加明星赛的多伦多暴龙的劳瑞（Kyle Lowry）和费城76人的西蒙斯（Ben Simmons），其他的还有5度入选的迈阿密热火的巴特勒（Jimmy Butler），及他的队友阿德巴约（Bam Adebayo），和密尔瓦基公鹿的密道顿（Khris Middleton）、波士顿塞尔蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）、印第安纳溜马的沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

这波名单中，生涯首度入选明星赛的包括密契尔、戈柏特、殷格拉姆、阿德巴约、塔特姆、沙波尼斯共6人。

第69届明星赛将于当地时间2月16日在芝加哥进行，由公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、洛杉矶湖人的詹姆斯（LeBron James）担任队长负责组队。

© 2020 AFP