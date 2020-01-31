NBA纪念Kobe 背号24成拿明星赛胜利关键要素

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（法新社纽约30日电） 美国职篮NBA为纪念因直升机坠机意外骤逝的洛杉矶湖人前球星布莱恩（Kobe Bryant），将把他的背号24号融入明星赛，成为要在明星赛拿下胜利的关键要素。

洛杉矶湖人前球星布莱恩（Kobe Bryant）因直升机坠机意外骤逝，NBA为纪念他，将把他的背号24号融入明星赛，成为要在明星赛拿下胜利的「关键密码」。

根据NBA的资料，这次明星赛的前3节都将是独立的小比赛，每节打12分钟，比分都从0比0开始，打完1节12分钟后，分数较高的队伍就是胜队，每节胜出的球队都能获得10万美元（约新台币305万元）的奖金，这笔奖金将作为慈善捐款。

第4节的比赛将不限时间，开赛时的比分将是两队前3节各自得分的总和，而前3节领先球队的总得分，再加上象徵布莱恩背号24号的24分后，就是赢球的目标分数，先拿下目标分数的队伍就是最后的胜队。

举例来说，如果前3节打完，A队各节的得分是30分、30分、40分，B队各节的得分是30分、30分、35分，那第4节开打的比分就是100比95，领先的A队前3节总得分100分加上24分，就成为目标分数124分，先拿下124分的球队就是胜利的一方，胜队将能获得20万美元（约新台币610万元）奖金，奖金同样作为慈善用途。

NBA联盟营运总裁史布劳尔（Byron Spruell）说：「我们花了很多时间考虑，决定第4节的目标分数，经历了本周发生的事，我们可以明确的知道，唯一适合本季明星赛的数字是24。」

41岁的布莱恩、他13岁的女儿吉安娜．布莱恩（Gianna Bryant），和其他7人26日因为搭乘的直升机坠落在洛杉矶山区而丧命。

布莱恩是联盟史上生涯总得分第4多的球员，曾18次获选参加明星赛，4度获选明星赛最有价值球员（MVP），并列史上最佳纪录。

NBA表示，这次明星赛还会有许多向布莱恩致敬的方式。

第69届明星赛将于当地时间2月16日在芝加哥进行，由密尔瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、洛杉矶湖人的詹姆斯（LeBron James）担任队长负责组队。

© 2020 AFP