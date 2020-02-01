全球研发武汉肺炎疫苗 生技业者：今夏前难问世

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（法新社巴黎31日电） 美国生物科技公司Moderna Therapeutics执行长班塞尔（Stephane Bancel）今天表示，虽然全球都在努力研发，但没有一家药厂能在今年夏季前研发出可用的武汉肺炎疫苗。

国际间多个单位正全力研发，盼能尽快制出2019新型冠状病毒（2019-nCoV）疫苗，Moderna Therapeutics是其中之一。引发武汉肺炎疫情的2019新型冠状病毒与2002年到2003年造成近800人死亡的严重急性呼吸道症候群（SARS）病毒相似，至今已造成200多人死亡。

Moderna Therapeutics正与美国国家卫生研究院（National Institutes of Health）携手合作，美国因诺维欧制药公司（Inovio Pharmaceuticals）也与澳洲昆士兰大学（University of Queensland）合作研究替代方案。

上述单位都获得来自流行病防范创新联盟（CEPI）资金。生物科技研究花费高昂，流行病防范创新联盟是建立来资助这类研发的国际机构。

班塞尔接受法新社法语专访时，也叙述Moderna Therapeutics研发疫苗所运用的信使核糖核酸（messenger RNA，mRNA）技术。他表示，mRNA是一种编码过后带有讯息的分子。

班塞尔表示：「新型冠状病毒的部分，我们正与美国国家卫生研究院合作。他们从中国政府那边取得病毒基因序列后，再和我们的团队一起分析了解其蛋白质结构；它与其他病毒的蛋白质结构不同。」

提到关于初步人体安全试验的部分，班塞尔表示：「我们位于波士顿附近的团队正在制作疫苗，一旦准备好，就会立刻送到国家卫生研究院，国家卫生研究院便会执行第一阶段临床试验。」

记者问到疫苗是否能及时研发出来因应这次疫情，班塞尔则提醒说，「疫苗还必须接受多项临床试验」。

「挑战关键在于疫苗可能会迅速发放给数百万民众，因此对于疫苗安全性的责任非常重要。即使透过mRNA 这样的技术，研发速度可以很快，也没有药厂能在这个夏天甚至秋天前准备好疫苗。」

班塞尔推测，公共卫生最大的挑战将会出现在南半球的冬季，疫情亦有可能会在秋天重新席卷北半球。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP