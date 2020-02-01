威廉森与八村垒获选 参加NBA新秀对抗赛

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（法新社纽约31日电） 美国职篮NBA明星周新秀对抗赛，菜鸟球星威廉森（Zion Williamson）和日本新秀八村垒（Rui Hachimura）双双获选。

这个赛制的比赛2015年开办以来，世界队以3胜2负战绩领先，但美国队有机会于2月14日将对战纪录扳平。这项比赛将为2月16日在芝加哥进行的明星赛暖场。

纽奥良鹈鹕前锋威廉森是去年NBA选秀会的状元郎，他今天获选进入美国队取代受伤的芝加哥公牛中锋卡特（Wendell Carter Jr.），卡特右脚踝扭伤无法参赛。

19岁的威廉森在刚开季就因膝盖伤势缺阵3个月，归队后打了4场球，平均每场比赛可为鹈鹕拿下18分、8.3篮板。

华盛顿巫师前锋八村垒则因为腹股沟伤势，在过去6周只能做壁上观，预料将在本周末复出。八村垒将在2月8日满22岁，本季平均每场比赛贡献13.9分、5.8篮板。

八村垒是第一位获邀参加新秀对抗赛的日本球员，他在去年被巫师于选秀会第一轮第9顺位选上，是第一位在NBA选秀会上首轮获选的日本球员。

斯洛维尼亚锋卫摇摆人、达拉斯独行侠球星唐西奇（Luka Doncic），和亚特兰大老鹰的美国后卫杨恩（Trae Young）除了将第2度参加新秀对抗赛，也是明星赛的先发球员，这是1996年的基德（Jason Kidd）和希尔（Grant Hill）后，首次有两名NBA「二年级生」在明星赛先发。

世界队的成员除唐西奇和八村垒外，还包括来自加拿大的鹈鹕后卫亚历山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）、纽约尼克摇摆人巴瑞特（R.J. Barrett）、曼菲斯灰熊前锋克拉克（Brandon Clarke）、奥克拉荷马雷霆后卫吉尔杰斯-亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

来自巴哈马的凤凰城太阳中锋艾顿（DeAndre Ayton）、德国籍的华盛顿巫师中锋华格纳（Moritz Wagner）、乌克兰籍的底特律活塞摇摆人米凯卢克（Svi Mykhailiuk）和来自奈及利亚的明尼苏达灰狼后卫奥柯吉（Josh Okogie）也入选世界队。

亚历山大-沃克和吉尔杰斯-亚历山大是表兄弟，而这次比赛的出赛名单中有4名加拿大人，是历来最多的纪录。

威廉森和杨恩将加入的美国队，成员还有夏洛特黄蜂前锋布里吉斯（Miles Bridges）和华盛顿（PJ Washington）、黄蜂后卫葛理翰（Devonte' Graham）、迈阿密热火后卫赫洛（Tyler Herro）和能恩（Kendrick Nunn）、曼菲斯灰熊前锋杰克森（Jaren Jackson Jr.）和后卫莫兰特（Ja Morant）、金州勇士前锋巴斯考（Eric Paschall）。

NBA开季名单中，有来自38个国家的108名国际球员，全部30支球队都至少有一名美国以外的球员。

© 2020 AFP