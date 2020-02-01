美限制奈及利亚等6国移民 民权团体炮轰

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普今天对包括奈及利亚在内的6个国家公民实施移民限制，随即引发民权团体谴责。

法新社报导，官员表示，除了非洲人口最多的奈及利亚外，这项新的措施还涉及缅甸、厄利垂亚、吉尔吉斯、苏丹、坦尚尼亚。

其中一名官员指出：「经由国土安全部与其他联邦机构全面及彻底的评估，总统做出这项决定。」

这名官员补充，这项决定是「这些国家自食其果」，它们不愿意或没能力去遵循国土安全部在2017年建立的特定基准身分管理、资讯共享、国家安全、公众安全评估要件。

与川普在2017年1月上台后不久所公布锁定禁止穆斯林为主的国家入境美国的旅游禁令不同，这项最新的命令影响比较没有那么广泛。

这名官员说，现在的禁令可能只针对一些特定的签证种类，并将焦点主要放在想移居美国的人，而非单纯造访者。

美国民权联盟（ACLU）立即谴责这项新的限制，并表示在最初的旅游禁令发布3年后，行政当局仍持续并且扩大它的范围。

ACLU在声明中指出，川普加码反穆斯林政策，藉由这项禁令排除更多有色人种族群，将更多个人偏见付诸实行。

声明表示：「总统川普的无知与种族主义，让美国的家庭、大学、企业正付出更高的代价。」

© 2020 AFP