英国正式脱欧 不同立场媒体角度各异

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（法新社伦敦1日电） 在英国正式脱离欧洲联盟的周五夜晚，全国街上和酒吧里或欣喜或痛苦的情绪，在各种立场不同的报纸呈现这条新闻的方式中，同样可以感受得到。

右翼「每日快报」（Daily Express）以「苏醒…这是个光荣新英国」的标题，宣告陷入分裂的英国待在欧盟47年的成员国身分，终于在拖了3年多之后终结。

在2016年脱欧公投中力挺脱欧的「太阳报」（The Sun）则表示「甩开布鲁塞尔，奋力前行」，附上首相强生（Boris Johnson）的脱欧日演说影片。

伦敦的「标准晚报」（Evening Standard）同样用强生演说影片中提到的「这会是一条颠簸道路」来唱反调。

英国主要电视频道想要思考这个被政治争论及优柔寡断延宕数年的夜晚的历史性意义。

天空新闻网（Sky News）在即时新闻快讯中以英、法、德3种欧洲常用语言写道：「别了（Farewell），再见（au revoir），再会（auf wiedersehen）。」

英国广播公司（BBC）作为公共媒体，报导内容遭受脱欧批评者及立场相似的支持者抨击，使用的语言平铺直叙，写道「脱欧：英国离开欧盟」。

「金融时报」（Financial Times）则表示：「英国终与欧盟切断关系。」

还有几家报纸媒体利用这个机会反省脱欧在过去3年半间激起的强烈情绪。

拥有强烈左派传统的「卫报」（The Guardian）细思这个历史性夜晚的狂喜和痛苦。

报导指出：「英国脱欧日的混杂情绪，显示英国还没做到从容自在。」

「所以，对强生所有关于修复的谈话，脱欧、留欧之间直到分手时刻都没有达成共识，只除了一件事，就是两派都把（正式脱欧的）晚上11时这一刻视为大不列颠岛历史上划时代的改变。」

「卫报」在头版抛出问题「接下来呢？」苏格兰的一些媒体给出了答案。英国由英格兰、苏格兰、威尔斯及北爱尔兰4个构成国组成，苏格兰多数人民当初投票支持续留欧盟。

支持欧盟的「每日记事报」（Daily Record）昨天头版是一个修图后的英国脱欧纪念币，原版铭文是「与所有国家共结和平、繁荣和友谊」，被改成「孤立，每况愈下，更衰弱，而且分歧」。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP