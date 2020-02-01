Kobe坠机后湖人首战 拓荒者安东尼悲痛不出赛

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（法新社洛杉矶1日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人在前当家球星布莱恩坠机身亡后的首战对上波特兰拓荒者，拓荒者的安东尼因仍未走出痛失挚友的哀伤，决定不随队比赛。

41岁的布莱恩（Kobe Bryant）、他13岁的女儿吉安娜．布莱恩（Gianna Bryant）及其他7人，于26日搭乘直升机前往一场青少年篮球赛途中，不幸遭遇坠机意外，机上9人全部罹难。

布莱恩生前20年的NBA生涯全都在湖人度过，曾帮球队夺得5座总冠军，他的骤逝让湖人悲痛不已，并因此取消前一场对上同城球队快艇的比赛，直到今天才在主场迎战拓荒者，这是湖人在布莱恩过世后首度出赛。

拓荒者稍早表示，队上的安东尼（Carmelo Anthony）因为私人因素，未随队来到洛杉矶。

安东尼和布莱恩是2008年、2012年奥运美国男子篮球队的队友，他们携手为美国两度拿下奥运金牌，也成为关系亲近的好友，安东尼本周稍早表示，两人的友谊「比对篮球还深」。

安东尼1月28日在Instagram（IG）发文表示，布莱恩曾告诉他，打算到现场看今天湖人迎战拓荒者比赛。

安东尼的贴文说：「我恨在我有千言万语要表达时，却一个字也说不出来…我在内心嘶吼着，但却不为外人听见，你无法知道，当我心头乌云密布，却仍得试着假装微笑的心情。」

布莱恩发生坠机意外后的几个小时，安东尼仍有为拓荒者出赛，但他的队友里拉德（Damian Lillard）告诉「今日美国报」（USA Today）说：「他（指安东尼）还没准备好到洛杉矶比赛。」

里拉德说：「那是他还没准备好去面对、接受的事，我们都很尊重他的决定。」

© 2020 AFP