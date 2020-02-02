乔科维奇澳网8度封王 将重登世界球王宝座

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（法新社墨尔本2日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇今天突破奥地利对手提姆的沈重压力，激战5盘后卫冕成功，缔造8度在澳洲公开赛封王纪录，再度确认他在澳网的霸业，而且将重登世界球王宝座。

目前世界排名第2的乔科维奇（Novak Djokovic）今年以来所向无敌，这是他赢得连续第13场比赛的胜利。他这场比赛虽一度陷入落后局面，经历将近4小时的马拉松大战，终场仍以6比4、4比6、2比6、6比3和6比4 力克提姆（Dominic Thiem）。

这是乔科维奇赢得的第17座大满贯赛金杯，在男网历来排行榜上，只落后排名第一的瑞士老对头费德瑞（Roger Federer）3座，距离另一强敌西班牙「蛮牛」纳达尔（Rafael Nadal）则只差两座。

32岁的乔科维奇常将澳网列为他最喜爱的大满贯赛，而墨尔本的拉佛球场（Rod Laver Arena）无疑是他战绩最佳的球场，8度打进决赛都赢得冠军归。

乔科纳奇夺冠后表示：「这绝对是我最喜爱的球场，也是我在世界上最喜欢的体育场，我很高兴再次在此赢得冠军。」

他又说：「这也铁定是我在澳洲打过的最艰苦决赛之一。我差点输掉比赛，感觉不是很好…我的能量完全崩盘。我掷球时开始会觉得头晕。难以相信发生这种事情。」

他如今和同为传奇球员的费德瑞和纳达尔并列，成为在同一项大满贯赛8度夺冠的第3人。纳达尔已在法国公开赛12次封王，费德瑞则在温布顿锦标赛8次夺冠。

由于在澳网获得夺冠佳绩，明天新的世界排名公布时，乔科维奇也确定将取代纳达尔，再度登上世界排名第一地位。费德瑞仍将排名第3，提姆则将由第5名上升至第4名。

提姆对乔科维奇表示：「你和另两位老兄（纳达尔与费德瑞）把男子网球提升到另一个水准。我很高兴能在这个时期参与比赛。今天我力有未逮，但我希望很快能再和你一较高下。」

© 2020 AFP