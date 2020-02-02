德国防疫撤侨 载逾百人自武汉飞抵法兰克福

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（法新社法兰克福1日电） 因应武汉肺炎疫情，德国一架飞机搭载100名德国人、22名中国人，以及2名外籍人士撤离武汉，于今天下午降落法兰克福机场。

法新社报导，这架飞机因遭莫斯科机场拒绝降落，改往赫尔辛基（Helsinki）加油重新起飞，延宕之下，大约在格林威治标准时间1540抵达法兰克福机场。机上除100名德国人，另有22名中国人与1名美国人、1名罗马尼亚人。

莫斯科机场表示，因机场空间不够。这架空巴A310型飞机不得不改泊赫尔辛基。

黑森邦（Hesse）社会福利局长克洛泽（Kai Klose）告诉媒体说，飞机落地后，机上所有人员在法兰克福机场的医疗设施作评估后，其中11人因不同医疗问题转送医院。

他补充说，除了其中一例，医生可以排除其他人受2019新型冠状病毒（2019-nCOv，武汉肺炎）感染的可能性。

其余撤离人员在警方戒护下，送往距离法兰克福120公里远的格麦斯海姆（Germersheim）一处军营，将在当地隔离2周。

此外，德国今天新增第8起武汉肺炎确诊病例，是慕尼黑（Munich）一名33岁男性。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

© 2020 AFP