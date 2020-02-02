新生代进球机器哈朗德超杀 多特血洗对手

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（法新社柏林1日电） 德甲多特蒙德去年底签入的挪威籍前锋新星哈朗德（Erling Braut Haaland），今天在对柏林联盟一战梅开二度，帮多特5比0血洗对手，更惊人的是哈朗德在多特只出赛3场就已攻入7个进球。

多特蒙德去年12月30日从奥地利超级联赛的萨尔斯堡红牛（RB Salzburg）签进19岁的哈朗德，德甲的头两场出赛就攻进5球，今天在主场的首度先发，又在上、下半场各进一球。

哈朗德3场攻进7球，也是德甲史上生涯前3场破门的新纪录。

多特赢球后，以积分39分升至德甲本季第3，暂落后第2的RB莱比锡（41分）与榜首拜仁慕尼黑（42分）；拜仁今天3比1击败梅因斯，并趁RB莱比锡遭门兴格拉德巴赫逼和一举超车登上首位。

多特蒙德本季因阵中的西班牙国脚阿尔卡塞尔（Paco Alcacer）与2014世足冠军成员格策（Mario Goetze）表现不稳，积极网罗哈朗德补强。

哈朗德去年9月欧冠小组赛时还效力奥超萨尔斯堡红牛，他在红牛6比2大胜比甲根克（Genk）时独进3球，成为史上第三年轻在欧冠上演帽子戏法的球员，一战扬名。

© 2020 AFP