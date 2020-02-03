寄生上流力拚小金人 外语片欲跨字幕障碍强攻好莱坞

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（法新社洛杉矶2日电） 南韩导演奉俊昊以「寄生上流」拿下金球奖最佳外语片时，呼吁观众「克服一�高的字幕障碍，大家就能看到更多精彩的电影」。这番话再度引发讨论，也就是好莱坞长期苦恼的问题，那就是非英语片能否真正打进美国主流？

探讨阶级差异的黑色喜剧「寄生上流」（Parasite ）获得奥斯卡6项提名，包括最佳影片、导演、原着剧本、剪辑、艺术指导和国际影片奖（原最佳外语片）。

「寄生上流」上个月勇夺美国演员工会奖（SAG）最大奖最佳电影卡司，惊艳四座。事后就有部分人士预测，此片会是2月9日登场的奥斯卡金像奖颁奖典礼中的大赢家，还会创造历史，成为首部赢得奥斯卡最佳影片的非英语电影。

对许多人来说，字幕障碍可不只一�几撸�人需要专注在银幕下方，意味着可能会错过上方关键的视觉效果。然而也有人认为，字幕会让人更聚焦在电影上。

曾致力宣传数以百计电影的资深公关波戈丁（Fredell Pogodin）表示，障碍不仅在语言，还有内容。波戈丁告诉法新社：「这不仅是因为有字幕，首先，它们涉及附庸风雅。它们不是主流。」

她指出：「有某种观众会买帐，这通常比较高层次。」这意味着很难说服一般美国观众花钱去阅读电影。

即便是英语独立电影也鲜少卖座。

荣获奥斯卡最佳影片的「冲击效应」（Crash）制片努南（Tom Nunan）说：「美国观众平均一年会到电影院看3到5部片。你认为他们会去看韩国片，去看字幕吗？算了吧。」

然而现已退休的波戈丁表示，奥斯卡评选考量并非建立于一般观众的口味，而是电影评价和影展宣传。不过自认属于「洛杉矶西边最文青族群」的努南坚称，连朋友去电影院前都会问他某某电影是不是外语片。

「洛杉矶时报」影评贾斯汀．张（Justin Chang，音译）在谈金球奖的评论中写道，南韩导演奉俊昊（Bong Joon-ho）「似乎在指责好莱坞本身文化目光短浅，他们每年会为那些在美国以外国家拍摄和非英语电影保留特殊奖项」。

尽管「寄生上流」赢得最佳影片可能性不高，仍是赢得最佳外语片（现称国际影片奖）大热门。

「颁发这些奖项…时常是一种伪装成包容性却藏有优越感的姿态。」

为赢得更多观众的心，有些不是操英语的制片人会拍英语片，尽管拍摄地和演员都不是来自英语系国家。

描述已故哥伦比亚大毒枭艾士可瓦（Pablo Escobar）故事的2017年「挚爱枭雄」（Loving Pablo）就是一例，演员是西班牙女星潘妮洛普克鲁兹（Penelope Cruz）和哈维尔巴（Javier Bardem），片中说的是带有口音的英文。

哈维尔巴在首映前曾告诉法新社：「市场规则不允许砸5、600万欧元预算拍摄说西语的电影。」

「到最后，这个故事说得好，语言并不重要。」

© 2020 AFP