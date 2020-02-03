忧武汉肺炎疫情挫原油需求 OPEC集会阻油价颓势

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（法新社维也纳2日电） 石油输出国家组织（OPEC）与俄罗斯本周将在维也纳召开技术性会议，针对武汉肺炎疫情爆发以来国际油价下挫情势进行分析。

一名接近OPEC的消息人士今天告诉法新社，OPEC预定4日至5日在维也纳召开一场「联合技术委员会议」，将集合多位专家讨论相关事宜。

中国为全球第2大经济体，也是一大原油消费国，自俗称武汉肺炎的2019新型冠状病毒（2019-nCoV）肺炎疫情爆发以来，国际油价挫跌，市场担心中国经济成长受疫情冲击而停滞，进一步影响原油需求。

美国西德州中级原油（WTI）过去一个月来已经下跌18%。

不过，首要石油出口国，也是OPEC主要成员国沙乌地阿拉伯本周表示，这波疫情对原油需求的冲击「极为有限」，但沙国将会密切观察情势发展。

沙国说，全球市场的冲击有一大部分是「来自心理因素」 与「悲观看法」。

俄罗斯能源部长诺瓦克（Alexander Novak）似乎较不乐观，他在上月31日说，这次疫情危机可能导致石油需求更低。

OPEC的13个成员国与俄罗斯为首的10个非成员国一向定期集会、制定决策，影响国际油价走势；去年12月会议决定，维持现行原油减产的协议，以防油价再往下跌。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP