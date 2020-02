拉丁天后翘臀珍夏奇拉同台 超级杯中场秀嗨翻

广告 继续浏览后续

(法新社迈阿密2日电) 「翘臀珍」珍妮佛罗培兹和哥伦比亚女歌手夏奇拉两大拉丁天后今天将职业美式足球联盟NFL年度冠军赛超级杯中场秀变成超盛大拉丁舞会,两人劲歌热舞嗨翻全场观众。

两人今天在迈阿密硬石体育场(Hard Rock Stadium)同台飙唱,如雷般撼动人心的舞蹈嗨翻全场。

夏奇拉(Shakira)身穿一席红色亮片套装开场,以「女狼现身」(She Wolf)和Wherever, Whenever让现场6万5000名观众跟着起舞。

波多黎各雷鬼歌手坏痞兔(Bad Bunny)随后加入夏奇拉,唱了几句饶舌歌手卡蒂B(Cardi B)的I Like It,接着夏奇拉唱起她的招牌金曲Hips Don't Lie。

随后珍妮佛罗培兹(Jennifer Lopez)模仿电影「金刚」(King Kong)爬上舞台上迷你版帝国大厦(Empire State Building)顶端,向她的出生地纽约致敬。

接下来翘臀珍带来组曲,一连献唱「珍妮本色」(Jenny From The Block)、Love Don't Cost A Thing、Get Right和On the Floor,舞步随着歌曲迅速转换。

翘臀珍出场时身穿黑色连身皮衣劲装,随后立刻以一身银色性感套装亮相,在哥伦比亚雷鬼歌手J巴尔文(J Balvin)搭档下,一边演唱Waiting For Tonight,一边表演性感钢管舞,令全场观众血脉贲张。

这段舞蹈是纪念珍妮佛罗培兹在电影「舞娘骗很大」(Hustlers)中饰演雷蒙娜(Ramona)的演出,她在片中演技广受好评,获得今年金球奖提名,被许多人认为是本届奥斯卡入围遗珠。

珍妮佛罗培兹女儿艾米(Emme)接着在整场大秀最具政治味的时刻登台,舞台上围绕着点亮的「牢笼」,孩童们困在里面,狠酸美国总统川普政府2018年推出的「零容忍」移民政策,使得成千上万名儿童被迫在边境和父母分离。

珍妮佛罗培兹接着身披美国国旗图案的毛绒披风回到舞台上,举起披风亮出美国领地波多黎各旗帜。波多黎各先前遭地震和毁灭性飓风连番侵袭,正在为灾后重建工作努力。

在夏奇拉的鼓声之下,珍妮佛罗培兹和女儿合唱几句美国摇滚传奇布鲁斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)的Born In the USA,接着音乐转成Let's Get Loud。

此时夏奇拉身穿流苏金色套装再次登上中央舞台,献唱她替2010年世界杯足球赛所写的主题曲Waka Waka。

音乐很快切换成拉丁舞蹈模式,两大天后在升高的舞台上同台飙歌热舞,大秀脚底舞功,最后以背对背姿势替演出画下句点,夏奇拉以西班牙语大喊:「非常感谢大家!」

半场秀结束后社群媒体推特(Twitter)上涌现推文,许多网友对两位天后的演出一致叫好,#拉丁女性(#Latinas)和#拉丁力量(#Latinapower)的主题标签也开始疯传。

在2017年超级杯中场秀上表演的美国流行音乐天后女神卡卡(Lady Gaga)大赞今天这场演出「太不可思议了」,她推文写道:「我从头跳到尾,脸上一直挂着笑容。(她们)真是充满力量的性感女人!」(译者:李佩珊/核稿:卢映孜)

