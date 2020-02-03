武汉肺炎疫情蔓延 全球观光业受创恐甚于SARS

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎3日电） 当前2019新型冠状病毒疫情对全球旅游业的冲击，可能比2002至2003年间爆发的严重急性呼吸道症候群疫情以及2009年新型流感大流行时更严重，因出国旅游的中国游客较以往更多。

中国观光客目前是全球旅游业的最大客源。

但因应2019新行冠状病毒疫情（2019-nCoV），中国有关单位已下令暂停出团，并建议民众避免出国。

航空公司纷纷减少或取消往返中国航班，也抑制旅客人数。

以下是法新社分析中国为何对全球观光产业如此举足轻重的原因：

●全球最大客源国

人口约13亿的中国是全球最大观光客源国，2018年出国旅游达1亿5000万人次，只有大约10%的中国人持有护照。

●中国观光客出国旅游偏好亚洲行

大多数中国观光客赴亚洲旅游，最常前往香港、澳门、台湾、泰国、南韩与越南。

当他们造访更远地方，通常是前往欧洲、美国或澳洲。

根据欧洲旅游委员会（European Travel Commission,ETC）统计，法国是中国游客赴欧旅游的首选，2018年共有2200万中国观光客到此一游，其次是德国、义大利与英国。

推广法国观光的法国旅游发展署（Atout France）表示，多数首次游欧的中国游客，通常规划走访多国的套装行程。

●出手阔绰

中国观光客的平均消费高于其他国家游客，大约每人每年花1850美元（约新台币5万6000元）。

联合国世界观光组织（United Nations World Tourism Organization）的数据显示，早在2012年，中国人就超越美国人和德国人，跃升为出手最阔绰游客。

2018年，中国人境外旅游消费总额达2773亿美元。

●SARS与流感疫情曾重创全球观光产业

世界旅游观光协会（WTTC）指出，2009年的H1N1新型流感大流行造成全球观光产业损失估计达550亿美元。

而2002年至2003年的严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，估计造成的损失介于300亿至500亿美元间。

世界旅游观光协会说，由于上述公卫危机，旅行业相关中国企业，对国内生产毛额（GDP）的贡献比以往减少25%，估计总共丧失280万个工作机会。

© 2020 AFP