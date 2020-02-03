沪股开市大跌 亚股几全倒

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（法新社香港3日电） 中国武汉肺炎疫情延烧，上海股市今天春节后开市首日大跌近8%，市值蒸发近12兆元，亚洲股市也几乎全倒。投资人担忧中国和全球经济受冲击，油价也因多国暂停中国航班而续跌。

中国武汉爆发的2019新型冠状病毒肺炎在全球已有1万7000多例确诊，超过360例死亡，多国政府已宣布禁止往来中国航班。亚股今天在沪股领跌下，延续上周全球股市惨痛跌势。

分析师曾警告，武汉肺炎疫情恐造成今年全球经济成长大幅减弱。过去一年多全球经济经历成长放缓，正开始出现回稳迹象，如今却因疫情爆发再受打击。

观察家指出，由于中国在全球贸易生产基础占据重要地位，其他国家也会受到疫情严重影响。一些知名大企业已暂停或缩减在中国业务，对全球供应链构成威胁。

AxiCorp分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「情况很糟糕。中国经济将大受打击，和中国贸易关系密切的东南亚国家也是，尤其是中国观光客目的地以及服务业锁定中国游客的国家。」

中国股市已因疫情将开市日由1月31日延至今日，上海股市今天一开盘仍崩挫近9%，追随全球股市上周行情补跌。

沪股收盘大跌7.7%，创下2015年股灾以来最大单日跌幅，市值一日蒸发3930亿美元（约新台币12兆元），超过2600档股票跌停，观光和交通类股失血最多。

牛津经济公司（Oxford Economics）发布研究报告指出，「中国国内生产毛额（GDP）成长率短期很可能受到重大冲击。由于受影响地区占中国产出比例略高于50%，我们认为中国（第一季）GDP成长率可能降至仅4% 」，相较原本预估有6%。

东京、雪梨、威灵顿、新加坡、台北和曼谷股市今天收盘全都下跌超过1%，马尼拉和雅加达股市皆收挫0.9%，吉隆坡股市收低0.6%，首尔股市收平。

不过，香港股市经历上周走跌3日共下挫近6%后，今天收盘小涨0.2%。孟买股市也收高0.3%。

© 2020 AFP