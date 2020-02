绝地战警FOR LIFE 再度称霸北美票房

广告 继续浏览后续

(法新社洛杉矶2日电) 北美院线联盟(Exhibitor Relations)数据今天显示,索尼「绝地战警FOR LIFE」(Bad Boys for Life)再度称霸北美票房宝座,强压环球的「1917」和「杜立德」。

由于职业美式足球联盟NFL年度冠军赛超级杯今天举行,美国民众一律回家看电视转播,电影院几乎没有任何人影。

市场研究公司Comscore数据,整体约略8500万美元的票房成绩创下近年来最低数字。

尽管如此,威尔史密斯(Will Smith)和马丁劳伦斯(Martin Lawrence)担纲的动作喜剧「绝地战警」最新章在1月31日至2月2日期间有约1770万美元表现。

战争片「1917」(1917)没有巨星加持仍获奖无数,导演山姆曼德斯(Sam Mendes)以看似一镜到底的方式拍摄全片,有望在2月9日奥斯卡颁奖典礼抱回小金人。1917本周末以970万美元票房站上亚军。

「杜立德」(Dolittle)尽管评价平平,但在小劳勃道尼(Robert Downey Jr)担纲演出、艾玛汤普逊(Emma Thompson)等人配音演出下,仍有770万美元进帐,排名第3。

排名第4的是新上档的恐怖片「战栗糖果屋」(Gretel and Hansel),收入约610万美元,对于成本仅500万美元的电影来说,还算不差。

排名第5的是STX动作喜剧片「绅士追杀令」(The Gentlemen),票房600万美元。这部片由盖瑞奇(Guy Ritchie)执导,马修麦康纳(Matthew McConaughey)、休葛兰(Hugh Grant)、亨利高汀(Henry Golding)、柯林法洛(Colin Farrell)等人演出。

第6到第10名的电影依序为:「野蛮游戏:全面晋级」(Jumanji: The Next Level),600万美元;「STAR WARS:天行者的崛起」(Star Wars: The Rise of Skywalker),320万美元;「豪门怨灵」(The Turning),310万美元;「她们」(Little Women),300万美元;「惊悚合奏」(The Rhythm Section),280万美元。

© 2020 AFP