绝地战警FOR LIFE 再度称霸北美票房

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（法新社洛杉矶2日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）数据今天显示，索尼「绝地战警FOR LIFE」（Bad Boys for Life）再度称霸北美票房宝座，强压环球的「1917」和「杜立德」。

由于职业美式足球联盟NFL年度冠军赛超级杯今天举行，美国民众一律回家看电视转播，电影院几乎没有任何人影。

市场研究公司Comscore数据，整体约略8500万美元的票房成绩创下近年来最低数字。

尽管如此，威尔史密斯（Will Smith）和马丁劳伦斯（Martin Lawrence）担纲的动作喜剧「绝地战警」最新章在1月31日至2月2日期间有约1770万美元表现。

战争片「1917」（1917）没有巨星加持仍获奖无数，导演山姆曼德斯（Sam Mendes）以看似一镜到底的方式拍摄全片，有望在2月9日奥斯卡颁奖典礼抱回小金人。1917本周末以970万美元票房站上亚军。

「杜立德」（Dolittle）尽管评价平平，但在小劳勃道尼（Robert Downey Jr）担纲演出、艾玛汤普逊（Emma Thompson）等人配音演出下，仍有770万美元进帐，排名第3。

排名第4的是新上档的恐怖片「战栗糖果屋」（Gretel and Hansel），收入约610万美元，对于成本仅500万美元的电影来说，还算不差。

排名第5的是STX动作喜剧片「绅士追杀令」（The Gentlemen），票房600万美元。这部片由盖瑞奇（Guy Ritchie）执导，马修麦康纳（Matthew McConaughey）、休葛兰（Hugh Grant）、亨利高汀（Henry Golding）、柯林法洛（Colin Farrell）等人演出。

第6到第10名的电影依序为：「野蛮游戏：全面晋级」（Jumanji: The Next Level），600万美元；「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker），320万美元；「豪门怨灵」（The Turning），310万美元；「她们」（Little Women），300万美元；「惊悚合奏」（The Rhythm Section），280万美元。

© 2020 AFP