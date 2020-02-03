英国奥斯卡 威廉凯特亲临

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（法新社伦敦2日电） 第一次世界大战史诗钜片「1917」今天在有英国奥斯卡之称的英国影艺学院电影奖典礼成为大赢家，获得最佳影片与最佳导演等7奖。威廉王子和妻子凯特也亲临现场，增添王室星光。

今天颁奖典礼主持人由知名脱口秀的诺顿（Graham Norton）担纲，第10年担任英国影艺学院院长的英国威廉王子（Prince William）偕同妻子凯特（Kate）亲临典礼颁奖。

执导「1917」（1917）的山姆曼德斯（Sam Mendes ）首度获颁英国影艺学院电影奖（BAFTA Awards）最佳导演奖，成为丹尼鲍伊（Danny Boyle）2009年以「贫民百万富翁」（Slumdog Millionaire）获奖以来首位赢得这项殊荣的英国导演。

「1917」这次入围9项一举拿下7奖，除了最佳影片和最佳导演，还包括最佳英国影片、最佳音效、最佳艺术指导、最佳摄影及最佳视觉效果。 「1917」下周横扫奥斯卡金像奖呼声极高，入围最佳影片等10项大奖。

山姆曼德斯在颁奖典礼上说：「首度在家乡赢得此奖，对我来说很令人感动。谢谢你们大家到戏院看这部电影。」

美国男星瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）以「小丑」（Joker）拿下最佳男主角奖，他在片中诠释从弱势边缘人转变成自信反派角色的心路历程，精湛演技获得评审赞扬。

瓦昆菲尼克斯今天直言不讳批评英国影艺学院电影奖缺乏多元性；这次演技类入围名单清一色是白人演员，且最佳导演入围者都是男性。

瓦昆菲尼克斯在得奖感言中说：「我想我们传达给有色人种的明确讯息是『你们在这里不受欢迎』。」他还表示，瓦解压迫体制「是我们的责任」。

对影音串流巨擘Netflix原创电影「爱尔兰人」（The Irishman）而言，今晚也是令人失望的一晚，这部由马丁史柯西斯（Martin Scorsese）执导的黑帮电影获得10项提名，但最后空手而归。

不过Netflix的「婚姻故事」（Marriage Story）中饰演离婚官司律师的萝拉邓（Laura Dern）抱回最佳女配角奖。最佳男配角则是「从前，有个好莱坞」（Once Upon a Time in Hollywood）男星布莱德彼特（Brad Pitt）。

美国女星芮妮齐薇格（Renee Zellweger）今天抱回最佳女主角奖，她在传记电影「茱蒂」（Judy）诠释传奇巨星茱蒂嘉兰（Judy Garland）。

南韩电影「寄生上流」（Parasite）则勇夺最佳原创剧本和最佳外语片奖。

© 2020 AFP