葛兰素史克加入研发武汉肺炎疫苗

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（法新社伦敦3日电） 英国大药厂葛兰素史克（GlaxoSmithKline，GSK）今天宣布，加入全球竞争研发2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎）疫苗行列。武汉肺炎疫情延烧，至今已夺走360多条人命。

英国政府今天也承诺，将挹注「流行病防范创新联盟」（CEPI）2000万英镑（约新台币8亿元）以研发武汉肺炎疫苗。2017年在瑞士达佛斯（Davos）召开世界经济论坛（World Economic Forum）时，为因应伊波拉（Ebola）疫情而成立这个民间组织。

葛兰素史克表示，他们的工作将加强流行病防范创新联盟已资助的4个武汉肺炎疫苗研发计画。

葛兰素史克疫苗部医学长（chief medical officer）布洛尔（Thomas Breuer）在声明中说：「我们的（疫苗）佐剂技术，曾在流行性感冒案例应用成功。这项技术使得只需少量抗原就能生产更多剂疫苗，在对抗疫情时是一大优势。」

流行病防范创新联盟执行长海契特（Richard Hatchett）则表示：「我们的希望是，和伙伴携手合作下，能在16周内自病原体基因测序取得一支试验疫苗，并进入临床试验。」

© 2020 AFP