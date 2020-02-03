蝗虫为害 索马利亚宣布国家紧急状态

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（法新社索马利亚摩加迪休2日综合外电报导）索马利亚今天成为「非洲之角」地区第一个国家宣布，因蝗虫为害进入国家紧急状态。

法新社引述索马利亚农业部声明：「农业部…已宣布进入国家紧急状态，主因当前沙漠蝗虫数量激增，对索马利亚脆弱的食物安全情况形成重大威胁。」

索国农业部表示，这次宣布紧急状态，将要募集资金，并全力锁定在4月收割季之前遏止蝗虫为害，此事至关重要。

索马利亚农业和灌溉部长艾德（Hussein Iid）表示：「若我们现在不采取行动，将会面临严重粮食危机，那是我们负担不起的风险。」

根据粮食安全与营养工作团（ Food Security and Nutrition Working Group），东非地区已处于高度粮食危机中，超过1900万人面临严重饥荒。

蝗虫群聚是在衣索比亚东部与索马利亚北部形成，目前已扩散到整个区域。

联合国粮农组织（FAO）表示，目前蝗虫入侵列为「数量激增」（upsurge）等级，情况影响整个地区；若情势加剧，且未获控制时间达1年以上，即为众所周知的蝗灾（plague of locusts）。

20世纪曾有5次重大的沙漠蝗虫蝗灾，最后一次是在1987年至1989年发生，而最近一次的蝗虫「数量激增」是在2003年到2005年发生。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP