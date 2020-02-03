酋长逆转夺超级杯冠军 明星四分卫获MVP

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（法新社迈阿密2日电） 酋长今天在NFL超级杯以31比20逆转击败49人，末节两次关键传球，让队友达阵的明星四分卫马霍姆斯，获选超级杯最有价值球员（MVP）。

职业美式足球联盟NFL第54届超级杯今天进行，美国联会（AFC）冠军堪萨斯酋长前3节结束时，以10比20落后国家联会（NFC）冠军旧金山49人，但酋长在第4节演出惊天大逆转。

第4节马霍姆斯（Patrick Mahomes）的适时传球，让凯尔西（Travis Kelce）冲进达阵区拿下分数，在巴克（Harrison Butker）完成加踢后，酋长将落后追到剩下3分差距。

之后，马霍姆斯传球，让闪过防守球员的威廉斯（Damien Williams）跑进达阵区得分，在巴克也稳稳完成加踢后，酋长24比20逆转战局。

威廉斯在比赛尾声独跑38码达阵，让酋长拉开领先，加上巴克又完成加踢，最终酋长以31比20逆转击败49人，在1970年后，迎来队史第2座超级杯冠军。

马霍姆斯上个赛季获选年度MVP，本季率酋长克服逆境，在第4节演出大逆转，拿下睽违半个世纪的超级杯冠军，获得超级杯MVP殊荣。

赛前接受电视媒体访问时，马霍姆斯曾说：「我们从未丧失信心，我觉得那是最重要的，队上每个人都不曾把头低下，我们相信彼此，这是我们整年下来的信念。」

马霍姆斯完成286码传球，两度助队友达阵，且这两次传球，都是在关键的第4节。

率酋长在超级杯夺冠，24岁又138天的马霍姆斯，也成为史上第2年轻的冠军四分卫，史上最年轻的冠军四分卫，是匹兹堡钢人的罗斯里斯柏格（Ben Roethlisberger），他率队夺冠时，仅23岁又320天。

马霍姆斯是史上第一个，在满25岁前，就拿过年度MVP、超级杯MVP的四分卫。

© 2020 AFP