马霍姆斯率酋长逆转 夺睽违50年超级杯冠军

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（法新社迈阿密2日电） NFL酋长明星四分卫马霍姆斯，在超级杯第4节两次关键传球，让队友达阵，最终31比20逆转击败49人，继1970年后再度夺下超级杯冠军。

职业美式足球联盟NFL第54届超级杯赛前，全场为因直升机坠机意外骤逝的美国职篮NBA前洛杉矶湖人球星布莱恩（Kobe Bryant）等人默哀。

因为布莱恩在湖人20年的生涯，最后穿着的球衣背号是24号，所以今天所有球员开赛前都站在24码线上，向布莱恩致上敬意，布莱恩和他13岁女儿吉安娜（Gianna）同机失事，父女俩的合照也被秀在今天比赛现场的大萤幕上

美国联会（AFC）冠军堪萨斯酋长今天在第1节靠四分卫马霍姆斯（Patrick Mahomes）跑阵达阵，7比3领先，国家联会（NFC）冠军旧金山49人则在第2节靠贾斯吉科（Kyle Juszczyk）接球冲入达阵区得分，在上半场以10比10扳平战局。

下半场比赛开踢，49人又先靠古尔德（Robbie Gould）的射门，以13比10站上领先，之后跑锋莫斯特尔特（Raheem Mostert）接球后，在重重防守下钻进达阵区拿下分数，且古尔德加踢也成功拿下分数，让酋长在前3节结束时以10比20落后。

但酋长第4节凯尔西（Travis Kelce）冲进达阵区，并接获马霍姆斯的适时传球拿下分数、巴克（Harrison Butker）又完成加踢，酋长拿下7分后，仅以17比20落后3分。

之后，威廉斯（Damien Williams）接获马霍姆斯的传球，闪过防守球员跑进达阵区得分，巴克也稳稳完成加踢，酋长24比20逆转战局。

比赛尾声，威廉斯接球后甩开对方一拥而上的防守球员，独跑38码达阵，让酋长拉开领先，加上巴克再次完成加踢，最终酋长靠第4节的得分大爆发，以31比20逆转击败49人，在1970年后，迎来队史第2座超级杯冠军

© 2020 AFP