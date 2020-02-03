C罗两罚俱中连9场进球 祖文特斯稳居义甲榜首

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（法新社米兰2日电） 义甲卫冕军祖文特斯今天靠葡萄牙球星罗纳度（Cristiano Ronaldo）两罚俱中，3比0击败菲奥伦蒂纳（Fiorentina），走出兵败拿坡里的阴霾；C罗也把自己在义甲连续进球场次推至9场。

不过国际米兰与拉齐奥两队仍紧追在后，两军今天也双双告捷。国米的卢卡库（Romelu Lukaku）与拉齐奥的因莫比莱（Ciro Immobile）都有梅开二度的演出；国际米兰2比0击败乌迪内斯（Udinese），拉齐奥5比1痛宰弱旅史柏（SPAL）。

祖文特斯目前以54分积分暂领先排在第二国际米兰的51分，拉齐奥49分排在第三。

C罗今天上、下半场各罚进一记12码，祖文特斯在伤停补时第91分钟锦上添花再进一球。

排在第14名的菲奥伦蒂纳输给祖文特斯后，让去年才买下球队的义裔美籍老板科米索（Rocco Commisso）对裁判判罚的决定大为光火。

他开轰道：「我对今天所见感到恶心，祖文特斯已够强了，一支薪资总额破3.5亿（欧元）的球队不需要别人帮忙，裁判不该成为左右比赛的关键。今天他们判给对方两罚，第一罚就算了，第二罚绝对不该有。」

© 2020 AFP