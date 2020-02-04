亚股因逢低进场买盘反弹

广告 继续浏览后续

（法新社香港4日电） 亚股昨天一片惨绿，吸引逢低承接的投资人进场，今天大多走扬，上海股市也反弹。不过俗称武汉肺炎的2019新型冠状病毒疫情蔓延，夺走更多人命，市场仍弥漫着焦虑不安的气氛。

虽然各方仍持续关注当局致力控制2019新型冠状病毒（2019-nCoV）疫情的进展，但是美国华尔街与欧洲股市上周重挫后昨天扬升，亚洲投资人跟进追涨。

目前全球新型冠状病毒的确诊病例增至逾2万600起，中国死亡人数已超过2003年因罹患严重急性呼吸道症候群（SARS）致死者。当年SARS疫情曾重创亚洲经济。

至今2019新型冠状病毒已蔓延至20多国，部分国家颁布严格旅游禁令，包括禁止航班往返中国，而世界卫生组织（WHO）已宣告这项疫情为「国际关注公共卫生紧急事件」。

中国政府则罕见坦承，因应这起公卫危机，中国确有「缺失和不足」。许多人担忧，疫情可能重创世界第2大经济体中国的经济成长，并且波及仰赖中国供应链的其他国家。

市场人士表示，由于疫情蔓延，中国领导人正考虑调降今年的经济成长预测。

中国人民银行继3日挹注1730亿美元（约新台币5兆2200亿元）后，今天再砸近600亿美元，激励昨天重挫近8%的上海股市上涨1.34%。

昨天公布的统计数据显示，香港去年的经济自2009 年以来首度衰退，不过衰退幅度略低于先前的担忧，尽管新闻报导，香港出现首个因罹患新型冠状病毒而致死的病例，今天港股仍上涨超过1.2%，

另因疫情蔓延，澳门宣布所有赌场歇业两周，当地博弈企业股都重挫，包括永利澳门（Wynn Macau）、银河娱乐（Galaxy Entertainment）与金沙中国（Sands China）。

至于新加坡、首尔、孟买、马尼拉与台北股市的涨幅介于1.3%至2%之间，澳洲股市上涨0.39%，雅加达股市上涨0.65%，东京股市则上涨0.49%。

© 2020 AFP