客机遭误击机密录音曝光 乌克兰总统：伊朗早知情

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（法新社基辅/杜拜3日电） 尽管伊朗否认多日，但一段录有伊朗飞行员与塔台对话的录音外泄，让乌克兰总统泽伦斯基对此表示，乌克兰客机上个月被击落的当下，伊朗就已经知情。

乌克兰电视台昨晚播出的录音当中可以听到，在乌克兰国际航空（Ukraine International Airlines）PS-752班机因为爆炸坠机前，另一架飞机的驾驶说他在空中看到「飞弹的火光」。

那架客机1月8日从德黑兰出发，预计前往基辅，在起飞后不久就坠机，机上176人全部罹难。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）在一段电视访问中表示，泄漏的录音「证明伊朗方面一开始就知道我们的客机是被飞弹击中」。

那架乌克兰客机被击落前几天，美国才在巴格达的机场附近狙杀了伊朗的高阶指挥官。

伊朗为此对在伊拉克的两座美国基地发射飞弹作为回应，那看起来像找台阶下，试图阻止事态持续向上升高。

但数小时后，伊朗革命卫队（Iranian Revolutionary Guard）的一个单位，误击乌克兰客机，伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）称是「人为疏失」。

© 2020 AFP