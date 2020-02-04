想走小球路线 传火箭愿卖中锋卡佩拉

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（法新社纽约3日电） 据多家美国媒体今天报导，随着本季交易大限将届，美国职篮NBA休士顿火箭队已将当家中锋卡佩拉（Clint Capela）列入交易筹码，想补强外围射手打造小球阵容。

出生于瑞士、现年25岁的卡佩拉目前因脚后跟受伤而休兵。火箭是2014年选秀时第一轮将他选入，至今共为火箭效力334场比赛，生涯场均12.2分、9.7篮板及1.5阻攻；但他本季的场均是13.9分、13.8篮板、1.8阻攻，优于生涯平均。

包括ESPN与休士顿纪事报（Houston Chronicle）均表示，火箭队寻求补强外围射手，愿兜售卡佩拉。卡佩拉目前因伤已缺阵3场。火箭在排上小球阵容（先发球员均在198公分以下，以利球在场上快速传导，但不利篮板）的这3场比赛三战全胜。

火箭目前战绩31胜18败在西区暂居第5。ESPN还提到亚特兰大老鹰对卡佩拉有兴趣；老鹰目前13胜38败与克里夫兰骑士并列东区垫底，除卡佩拉，老鹰也看上奥克拉荷马雷霆的纽西兰中锋亚当斯（Steven Adams）。

而明尼苏达灰狼队前锋科温顿（Robert Covington）将会是火箭属意的锋卫摇摆人，但想拿到科温顿，火箭须找来第3方提供搭配球员或选秀顺位，透过三方交易吸引灰狼兴趣。

© 2020 AFP